На Донетчине будут судить мужчину за самовольную застройку Азовского побережья. Новости

В Донецкой области будут судить жителя за самовольную застройку Азовского побережья. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Мангушский отдела Мариупольского местной прокуратуры № 1 завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, в 2010 году мужчина получил в долгосрочное временное пользование земельный участок площадью 0,004 га, расположенный на морском побережье в Мангушский районе Донецкой области.

Однако, действуя в нарушение требований Лесного Кодекса Украины, Земельного кодекса Украины и Закона Украины «О планировании и застройке территорий», владелец самовольно, без определения границ земельного участка и получения специальных разрешений на строительство, построил двухэтажное здание, относящееся к недвижимому имуществу.

Сейчас обвинительный акт в отношении правонарушителя направлен в суд. Санкция ч. 3 ст. 197-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.