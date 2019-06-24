В Попаснянском районе будут судить двух организаторов «референдума ЛНР». Новости

В Попаснянском районе (Луганская обл.) будут судить двух организаторов незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе расследования было установлено, что в мае 2014 две жительницы Горного участвовали в организации и проведении «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности «ЛНР».

Как уточняется, при проведении незаконного «референдума», находясь в помещении одного из общеобразовательных учреждений, женщины выполняли функции членов так называемой «избирательной комиссии», а именно: оформляли списки «избирателей», выдавали местным жителям «бюллетени» для голосования и вместе с другими членами «избирательной комиссии» проводили подсчет голосов.

По данным прокуратуры, гражданкам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украина).

Поскольку подозреваемые полностью признали свою вину, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором заключены соглашения о признании виновности.

Сейчас обвинительные акты вместе с соглашениями о признании виновности направлены в суд.

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