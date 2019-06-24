На Донетчине восстановили более 3 тыс. поврежденных обстрелами частных домов. Новости

На Донетчине с августа 2017 года отремонтировали более 3 тыс. частных домов, поврежденных во время обстрелов незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц на своей странице в Facebook.

По его словам, с начала восстановления (с августа 2017 года) завершили ремонт 1 011 частных домов. «Еще 2 470 восстановлены при финансовой поддержке международных организаций – Красный Крест, "Адра", "Человек в беде"», – написал Куць.

Он подчеркнул, что преодоление последствий войны – это одна из основных задач областной власти. Так, за год средствами регионального материального резерва Донецкой области восстановили 83 частных дома, которые были повреждены обстрелами со стороны НВФ – в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Торецке (до переименования – Дзержинск) Славянске, Бердянском, Гранитном, Сопино, Лебединском, Зайцево, Светлодарске, Северске и Часов Яре.

«Начали восстановление Авдеевских многоэтажек, в том числе знаменитого здания с муралом на улице Молодежной, 20», – добавил Куць.