Только два раза в год: Особенности жизни и посещений скита Всех святых в Святогорске (Фото). Новости

Деревянный скит Всех святых считается самым необычным сооружением Святогорья (г. Святогорск, Донецкая обл.). Скид действующий, здесь живут и работают 11 монахов. Поэтому это ограниченное для посещений место: на богослужения пускают только два раза в год, либо сюда можно попасть с экскурсией, оформленной в бюро Свято-Успенской Святогорской лавры. О том, когда и как можно попасть на территорию скита «Донецким новостям» рассказал скитоначальник архимандрит Амвросий (Бобров).

«Немножко не точно передают информацию разные светские издания относительно правил посещения Всехсвятского скита. На богослужения, действительно, людей мы пускаем два раза в году: на два престольных праздника – день Всех святых и день Всех святых церкви русской, которые строили наш храм в честь наших соотечественников. Именование праздника – Всех святых церквей русских, и пусть никого не смущает. Имеется ввиду не территория Российской Федерации, а духовное пространство русской православной церкви, и наши соотечественники святые рассеяны по всему земному шару. Именно на богослужения в скит пускаются люди два раза в году. В этом году – это 23 июня и в 30 июня. Это два воскресения подряд после Дня Святой Троицы – престольные праздники в скиту Всех святых», – рассказывает архимандрит Амвросий.

Также в скит можно попасть с экскурсией. «На экскурсию люди могут попасть, придя в экскурсионный отдел Святогорской Лавры. Там собирается группа. Также можно заранее позвонить и записаться в удобное время. Монастырский экскурсовод проводит людей по пещерам, подымает их к храму святителя Николая Чудотворца на святую скалу. А потом – ведет в скит Всех святых. Если день бывает перегруженный по богослужению, какой-то праздничный день, то маршрут экскурсии меняют и к нам в скит людей не приводят. Это просто вынужденная мера, не специальная», – говорит священник.

Он уточнил, что в скит люди могут прийти с экскурсоводом Лавры, братия скита экскурсии не проводит. «Братья скита экскурсии не проводят по той причине, что все-таки скит у нас деятельный, не созерцательный. У нас каждый занимается сельскохозяйственными работами и все заняты: кто на тракторе работает, кто в теплице, кто в коровнике, кто на винограднике», – уточнил архимандрит Амвросий.

При этом иногда делают и исключения для желающих попасть в скит. «Бывает и такое, что когда работаешь за пределами скита – на клумбе возле креста, возле скита – и люди подходят и спрашивают: а можно ли в скит зайти? Пожалуйста – заводим и рассказываем. Но если за территорией скита никто из братьев не работает, то если люди стучат в скит, то, в общем-то братья не выходят наружу. А так – если кто-то снаружи и люди просятся – пускаем. То есть мы не держимся прям буквально, что "нет" и все. Нужно идти навстречу людям», – пояснил скитоначальник.

Скит – хозяйственное подворье Святогорской Лавры. На данный момент здесь постоянно находится 11 монахов, но есть и такие, кто приезжает временно пожить.

«Бывает, приезжают студенты вузов, техникумов на каникулах для того, чтобы приобщится к монастырской жизни. Они участвуют в богослужениях, послушаниях. Это наши прихожане, потому что человек светский, не привыкший к жизни церковной, он здесь не продержится и трех дней. В монастыре очень строгая дисциплина», – комментирует священник.

В это воскресенье, 23 июня, в ските было многолюдно. Со всей Украины съехались на престольный праздник скита в честь Всех святых. Второй раз в этом году на богослужение паломники смогут попасть уже в следующее воскресенье, 30 июня.

Фото пресс-службы Святогорской Лавры

Как рассказали «Донецким новостям» в экскурсионном отделе Святогорской Лавры, экскурсии проводятся по короткому и длинному маршрутам. С полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Лавры.

«Стоимость экскурсионного билета по малому маршруту с посещением пещер – 20 грн. В скит же мы ведем, если будет набрана группа 40 -50 человек. Стоимость – сколько пожертвуют люди», – уточнил работник бюро.

Попасть в святые места желающих много. «Особенно на выходные и праздники. Хотя сейчас и меньше людей. До 2014 года мы открывались в 9 часов утра, а с 5-6 часов люди в очереди стояли. К 10 утра все билеты были проданы на целый день Группы шли по 50-60 человек через каждые 20 минут», – говорит работник бюро.

Как сообщалось ранее, Всехсвятский скит представляет собой хозяйственное подворье Святогорской Лавры: здесь выращивают картофель, зерновые, кормовые травы для скотоводства, растения-медоносы, свеклу, тыкву. Вокруг скита разбит плодовый сад на 600 деревьев, внизу расположен монастырский огород, оснащенный капельным поливом, где выращивают капусту, помидоры, огурцы, перец, лук, зелень. Здесь же находятся два пруда, теплица, птичник, виноградник, конюшня, коровник, погреб, холодильный цех и пасека на 150 пчелиных семей.

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