В «Л-ДНР»: Участники НВФ прячут танки и артиллерию в ангары. Новости

На неподконтрольных территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) пытаясь скрыть причастность к обстрелам позиций объединенных сил и объектов гражданской инфраструктуры, прячут в боксы и ангары танки и артиллерию. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск совершенствует методы сокрытия своей причастности к обстрелам позиций подразделений объединенных сил и объектов гражданской инфраструктуры из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

В частности, в ангарах, боксах, а также специально приспособленных помещениях бывших предприятий увеличилось количество скрытых танков и артиллерийских систем, для осуществления запланированных обстрелов в ночное время, которые перевозятся на подготовленные огневые позиции с использованием большегрузных тралов.

«Так, 22-23 июня с. г. в темное время суток, с целью осуществления обстрелов позиций объединенных сил, противником вывозились на огневые позиции артиллерийские установки, которые каждый раз, после ведения огня возвращались в места скрытого хранения», – уточнили в Минобороны.