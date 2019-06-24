Мариуполь: На каких пляжах опасно купаться из-за кишечной палочки. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) специалисты обнародовали результаты исследования проб воды Азовского моря, взятые 18 июня на городских пляжах. Состояние морской воды ухудшилось по сравнению с прошлой неделей. Нормативный показатель наличия кишечной палочки превышен во всех пробах воды. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Мариупольский городской филиал ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" информирует о результатах мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 18 июня в рамках городских пляжей. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены».

Согласно данным медиков, относительно прошлой недели, состояние морской воды, к сожалению, ухудшилось. Во всех пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель.

Так, наибольшее загрязнение обнаружено в контрольной точке отбора на пляже Приморского района у судоремонтного завода. Показатель индекса ЛКП в этой точке отбора составляет 700 тыс. на 1 дм куб, при норме не более 5 тыс. на 1 дм куб.

На Левобережном пляже в районе улицы Виноградной, 140 индекс ЛКП составляет 130 тыс. на 1 дм куб.

В контрольных точках отбора на пляжах Приморского района возле гостиницы «Турист» и возле кафе «RAFALE» индекс ЛКП составил 70 тыс. на 1 дм куб.

На Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок» показатель индекса ЛКП составил 24 тыс. на 1 дм куб.

Также, с целью профилактики возникновения острых кишечных инфекций специалисты лабораторного центра советуют мариупольцам и гостям города:

ограничить купание на участках пляжа с нестабильными бактериологическим показателям;

при купании не глотать морскую воду;

соблюдать правила личной гигиены;

не покупать продукты питания у случайных людей, торгующих на пляжах и в местах, не предназначенных для торговли;

не употреблять питьевую воду из сомнительных источников;

качественно мыть чистой водой овощи и фрукты перед употреблением;

не брать на отдых и не употреблять пищевые продукты, которые быстро портятся.

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