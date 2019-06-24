Начисление пенсии: В Украине утвердили средний показатель зарплаты. Новости

В Украине утвердили показатель средней заработной платы для начисления пенсии за апрель 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«Утвержден показатель средней заработной платы за апрель 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который учитывается для начисления пенсии», – говорится в сообщении.

Так, согласно данным ПФУ, показатель средней зарплаты для начисления пенсии за апрель этого года составляет 8 тыс. 664 грн 25 коп.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что на Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в апреле 2019 года составила 12 134 грн. По сравнению с мартом 2019 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 6,8%, а в сравнении с апрелем 2018 года – на 21,6%.

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