РФ тестирует «красные линии» Украины в переговорном процессе, – Климпуш-Цинцадзе. Новости

Россия тестирует, каковы «красные линии» Украины в переговорном процессе. Для ведения диалога нужно четкое понимание национальных интересов государства. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании Межпарламентского Совета Украина – НАТО во Львове, сообщает пресс-службу Кабинета министров Украины.

«Россия тестирует, какими являются «красные линии» Украины в переговорном процессе. Чтобы успешно вести диалог, нужно четкое понимание, в чем заключаются наши национальные интересы. Важно мыслить не в категориях нескольких месяцев или избирательных кампаний, а десятилетий и поколений, чтобы какие-то незначительные выигрыши отдельных политических сил сегодня не обернулись поражением страны завтра», – отметила Климпуш- Цинцадзе.

Она подчеркнула, что Россия не сделала ни одного шага, который бы сигнализировал о готовности к полноценному диалогу и деэскалации на Донбассе. При таких условиях позиция Украины должна быть четкой и последовательной, а поддержка международного сообщества является сверхважной.

По ее словам, в этот чувствительный период, когда в Европе слышны голоса тех, кто настаивает на ведении дел с Россией «как обычно», международные партнеры и, в частности, Межпарламентский Совет Украины – НАТО не могут допустить изменения курса по поддержке Украины и осуждения страны-агрессора.

Вместе с тем, по мнению вице-премьера, нынешнее развитие событий, включая решение Международного трибунала по морскому праву о немедлительном возвращении украинских пленных и обнародовании имен подозреваемых по делу катастрофы рейса MH17 над Донбассом, не нравится россиянам. Они будут противостоять решениям международных судов и организаций.

Она отметила, что уже 5 лет Украина противостоит неприкрытой российской агрессии на Донбассе и массовым и хорошо замаскированным атакам во всех ключевых сферах деятельности страны. «Среди них и выдача российских паспортов жителям временно оккупированных территорий, и дальнейшая милитаризация Азово-Черноморского региона и задержка прохождения судов через Керченский пролив, и захват и удержание политических узников, украинских журналистов и военнопленных моряков», – сказала Климпуш- Цинцадзе.

Она добавила, что сегодня Украина фактически выполняет функции сдерживания России на восточном фланге НАТО за счет собственных ресурсов.

«Восстановить территориальную целостность мы сможем только при поддержке наших партнеров и международного сообщества. Мы ценим солидарность и вклад государств-членов НАТО в международную коалицию в поддержку Украины. С момента захвата и незаконной аннексии Россией Крыма и оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей мы получили существенную помощь от НАТО и отдельных союзников. Эти усилия вместе с введением экономических санкций ЕС, США и Канады против страны-агрессора позволили усилить возможности Вооруженных сил Украины, повысить обороноспособность и остановить дальнейшее продвижение врага», – заявила вице-премьер-министр.

Иванна Климпуш-Цинцадзе также напомнила, что сегодня Украина тратит на оборону и безопасность около 5% ВВП, при этом в условиях ведения боевых действий продолжает реформирование своих Вооруженных сил и сектора безопасности в целом.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что, вероятно, Украина сделала не все возможное за последние годы, но надо понимать, что планка была установлена ​​очень высокая и в условиях противодействия российской агрессии одновременно ведется работа по глубинной трансформации всех сфер жизни Украины, что требует чрезвычайных усилий.

«Украина сделала большой рывок. Но так называемая "усталость от Украины" в мире, о которой иногда приходится слышать, не добавляет сил людям, которые двигают ее вперед. Поэтому рассчитываем на ваше надежное плечо и длительное признания Украины частью западного мира с четкой перспективой. Рассчитываем на взаимопонимание, поддержку и интеграцию», – обратилась Иванна Климпуш-Цинцадзе к партнерам.