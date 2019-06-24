Жителям Краматорска напомнили, как временно изменить место голосования. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) избирателям, которые хотят временно изменить место голосования, в том числе, переселенцам, нужно обратиться с заявлением в орган ведения Государственного реестра избирателей по указанному в заявлении месту нахождения избирателя в день выборов. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, по информации отдела ведения Государственного реестра избирателей, 29 мая 2019 года Центральной избирательной комиссией (ЦИК) принято постановление № 910, которым внесены изменения в постановление Комиссии от 13 сентября 2012 года № 893 «Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса».

Для временного изменения места голосования человек, желающий временно изменить место голосования, может обратиться с соответствующим заявлением в орган ведения Государственного реестра избирателей по указанному в заявлении:

адресу нахождения избирателя в день выборов (повторного голосования), референдума;

местонахождению избирательного участка, участка для голосования, который он просит определить местом его голосования;

по избирательному адресу заявителя, определяемому в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О Государственном реестре избирателей».

«Отныне требование о добавлении к заявлению о временном изменении места голосования документов (копий документов), подтверждающих необходимость такого изменения, отменено», – говорится в сообщении.

Как отмечается, мотивация временного изменения места голосования указывается только в заявлении избирателя. В частности, мотивация может быть такой: «по семейным обстоятельствам», «по месту фактического проживания», «в связи с командировкой», «в связи с производственной необходимостью», «по месту работы», «по месту учебы», «в связи с отпуском», «в связи с санаторно-курортным лечением», и тому подобное.

«Если в связи с обучением, работой, выездом за границу или другими событиями вы не можете проголосовать на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по зарегистрированному месту жительства, можно временно (на период их проведения) изменить место голосования», – сказано в сообщении.

В Краматорске избиратели могут обратиться по адресу: пл. Мира, 2, каб. 217.

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