Не понимают зачем: Не все пострадавшие от войны на Донбассе обращаются за официальным статусом для детей. Новости

В Украине не все родители детей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, обращаются для них за статусом ребенка, признанного пострадавшим в результате военных действий и вооруженного конфликта, так как не понимают, зачем он нужен. Об этом сообщил аналитик Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Виктор Филатов, сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба организации.

«В Украине больше 10 тысяч детей признаны пострадавшими в результате военных действий и вооруженного конфликта на востоке страны. Они получили официальный статус, который, однако, не гарантирует никаких льгот и дополнительной защиты со стороны государства. Это дети, которые получили физические увечья, пострадали от сексуального и психологического насилия. Также это дети, которые были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, побывавшие в плену или которые принудительно привлекалась к участию в незаконных вооруженных формированиях», – говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что больше всего детей с таким статусом в Донецкой и Луганской областях. Однако, это лишь небольшой процент тех, кто действительно в нем нуждается. По оценке ЮНИСЕФ, в Украине около 600 тыс. детей пострадали от вооруженного конфликта, 15 тыс. из них проживают в 5-километровой зоне на линии соприкосновения. По данным Мониторинговой миссии ООН, с начала войны на Донбассе погибли более 3 тыс. гражданских лиц, более 200 из них – это дети. «Государство, хотя и признает, но не предусматривает никакой помощи детям, пострадавшим от вооруженного конфликта: льгот, оздоровления, лечения или реабилитации. Мы обратились с запросом в городской совет Днепра и выяснили, что в городе нет ни одной программы социальной защиты гражданских, пострадавших в результате войны на востоке, в т. ч. – детей. Также отсутствует информация о количестве пострадавших», – рассказали в организации.

«Далеко не все пострадавшие обращаются за статусом, так как не понимают, зачем он нужен. Они редко обращаются и за целевой помощью, потому что не верят, что имеют на нее право. Такая позиция весьма удобна для местных органов власти, которые должны обеспечивать социальную поддержку наиболее уязвимых категорий, к которым относятся и дети, пострадавшие от вооруженного конфликта. К тому же официального статуса сегодня реально мало. Необходимо закрепить за такими детьми четкие социальные гарантии на законодательном уровне», – комментирует Виктор Филатов.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, что вскоре льготы появятся. О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 27 марта, в Донецкой и Луганской областях Службы по делам детей зарегистрировали более 15 тысяч детей со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженного конфликта.

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