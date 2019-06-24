На Донетчине эвакуировали тело погибшего украинского военного, – штаб. Новости

Военнослужащие 24 ОМБр разыскали и эвакуировали из опасной зоны тело погибшего украинского военного. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«В результате проведения интенсивных поисковых действий, военнослужащие 24 ОМБр вернули тело боевого побратима, который погиб в районе населенного пункта Еленовка. Тело погибшего воина эвакуировано из опасной зоны. Продолжается подготовка к транспортировке тела погибшего к месту захоронения. И проведения ритуала чествования павшего украинского героя», – сообщили в пресс-центре ООС.

Как сообщалось ранее, в районе Еленовки на взрывном устройстве подорвался боец 24-й отдельной механизированной бригады.