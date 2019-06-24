Выдал «гостайну»: «Суд ЛНР» отправил мужчину за решетку на 13 лет . Новости

В «ЛНР» приговором «военного суда» мужчину отправили за решетку на 13 лет за «государственную измену». Об этом сообщили в «генеральной прокуратуре ЛНР».

В пояснениях сказано, что гражданин «выдал представителям иностранной разведывательной организации сведения, которые являются государственной тайной». «Приговором военного суда ЛНР, при поддержании государственного обвинения прокурором управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере, гражданин С. признан виновным в совершении особо тяжкого преступления...», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «военный суд ЛНР» приговорил мужчину на 13 лет с конфискацией имущества.