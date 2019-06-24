Нарушения предвыборной агитации: На Луганщине полиция проверяет 15 фактов . Новости

В Луганской области полиция проводит проверку по 15 обращениям относительно возможных нарушений избирательного законодательства. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

В частности, сегодня, в течение дня, в Северодонецкий, Старобельский и Кременской отделы полиции поступили сообщения представителей гражданской сети «ОПОРА» о размещении агитационных материалов с возможным нарушением избирательного законодательства.

Так, в городе Северодонецк представителями сети «ОПОРА» выявлено 9 агитационных билбордов двух политических партий в которых отсутствует информация об учреждении, которое осуществило печать, тираж и информация о лицах, ответственных за выпуск.

Также, в Северодонецке обнаружен автобус, который обклеен надписями с именем одного из кандидатов в народные депутаты Украины. Данные печатные материалы не содержат выходных данных.

В Старобельске обнаружены три агитационных билборда двух политических партий, которые являются субъектами избирательного процесса и билборд одного из кандидатов в народные депутаты, на которых отсутствуют сведения о заказчике печатных предвыборных агитационных материалов, учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лиц, ответственных за выпуск.

Отсутствуют выходные данные и на двух агитационных билбордах кандидатов в народные депутаты, которые обнаружены в Кременной.

В полиции уточнили, что данные факты зарегистрированы. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы местных отделов полиции.