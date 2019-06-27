На Луганщине дети покоряют мир робототехники (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) дети могут заниматься в клубе по робототехнике. Успешно сдали экзамен и прошли базовый курс по робототехнике уже 50 учеников. Об этом сообщает благотворительный фонд «Восток-SOS».

Так, прошлой осенью на базе Северодонецкого офиса «Восток-SOS» начал свою работу клуб по робототехнике. Занимаясь в нем, дети учатся основам робомоделирования с использованием развивающих конструкторов LEGO Education и изучают основы программирования с помощью планшетов.

Занятия в группах проводятся в несколько этапов. На первых 10 уроках дети в возрасте от 7 до 10 лет получают знания о принципах игрового обучения в формате знакомства с миром математики, науки, социальных отношений и языков. Работая парами, ребята учатся составлять и программировать базовые модели LEGO путем совместных усилий и договариваясь друг с другом.

Следующий шаг – занятие для продвинутого уровня. Это модернизированные практические уроки на которых ученики, удачно усвоившие азы робототехники, собственноручно программируют модель и творчески ее совершенствуют.

Фото: БФ «Восток-SOS»

«Дети удачно представили свои проекты и для дальнейшего развития получили ценные подарки – книги по моделированию», – подытожили в организации.

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