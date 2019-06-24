Агитматериалы без данных: Полиция Луганщины направила в суд два протокола о нарушениях. Новости

На Луганщине полицейские направили в суд два протокола по факту нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

Сотрудники полиции, несущие службу на блокпосту «Новоахтырка», остановили для проверки автомобиль «ВАЗ 2101» под управлением 67-летнего жителя Запорожской области и с двумя пассажирами 40 и 39 лет, также жителями Запорожчины. При осмотре салона автомобиля полицейские обнаружили агитационные плакаты с надписью одной из политических партий, которая является субъектом избирательного процесса. На плакатах отсутствуют сведения об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике соответствующих материалов.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции.

Как объяснили полицейским пассажиры автомобиля, они осуществляли мероприятия по размещению выявленных агитационных материалов на территории области.

Данный факт зарегистрирован. Относительно пассажиров автомобиля полицейскими составлены протоколы об административном нарушении по ч. 2 ст. 212-13 КУоАП «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск», которые направлены в суд.

Агитационные материалы изъяты.

Ранее сообщалось, что в Кременной (Луганская обл.) в местный отдел полиции поступило два сообщения от представителей Гражданской сети «ОПОРА» о нарушениях избирательного процесса.