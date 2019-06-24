В «ДНР» массово тренируют «народных дружинников» . Новости

В «ДНР» «народная дружина» организовала свыше семи десятков тренировок по подготовке к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для желающих присоединиться к движению. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе «народной дружины», пишут местные интернет-ресурсы.

«Более 70 тренировок по общефизической подготовке для будущих народных дружинников прошли с начала июня во всех местных штабах народной дружины. Тренировки включали в себя упражнения на развитие силы, гибкости и скорости, и были направлены на подготовку будущих дружинников к выполнению государственного физкультурно-спортивного комплекса ГТО ДНР в День молодежи – 27 июня», – рассказал руководитель «народной дружины» Роман Трошин.

Тренировки прошли не только в неподконтрольном украинской власти Донецке, а также в других неподконтрольных городах и районах Донецкой области.

Трошин добавил, что в День молодежи ожидают участия порядка 1 500 желающих выполнить нормы ГТО на стадионе «Кировец».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» к созданию «народных дружин», которые будут следить за общественным порядком, приступили в начале марта. Но жители изначально негативно отреагировали на данную инициативу «властей».

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