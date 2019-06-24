Контрсанкции Путина: РФ продлила ограничения для стран Евросоюза. Новости

Глава Российской Федерации Владимир Путин продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза. Соответствующий указ опубликован сегодня, 24 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится о поручении правительству обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Напомним, что изначально указ Путина о контрсанкциях в отношении стран Евросоюза, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединились к такому решению, был принят 6 августа 2014 года на год, после чего он регулярно продолжался. Документ запрещает или ограничивает внешнеэкономические операции по ввозу в РФ «отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из указанных стран.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России на полгода.