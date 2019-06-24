В Украине с начала вспышки кори от осложнений умерли 39 человек. Новости

В Украине с начала года корью заболели более 55 тыс. человек. А с начала вспышки болезни – более 110 тыс. человек, из которых 39 – умерли. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 25-й недели (с 13 по 20 июня) 2019 года корью заболели 705 человек – 436 взрослых и 531 ребенок. Прививка – единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости», – говорится в сообщении.

Так, за этот период больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (72 больных: 45 взрослых и 27 детей), Киеве (64: 30 взрослых и 34 ребенка), Львовской (62: 18 взрослых и 44 ребенка), Черновицкой (55: 18 взрослых и 37 детей), Ривненской областях (46 больных: 11 взрослых и 32 ребенка).

По данным ЦОЗ, с начала этого года (с 28 декабря 2018 года до 20 июня 2019 года) корью заболели 54 758 человека – 25 725 взрослых и 29 033 ребенка. От осложнений болезни умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Уточняется, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 20 июня в Украине было 750 336 доз.

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