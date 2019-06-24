На Донетчине разыскали 11-летнего ребенка. Новости

В Мариуполе 11-летний мальчик оставил матери записку, что отправляется к родственнице. Однако, женщина не знала, где родственница живет и не имела понятия где теперь искать ребенка. За помощью мама мальчика обратилась в полицию. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«С просьбой найти ребенка в полицию обратилась обеспокоенная мариупольчанка. Пока женщина была на работе, ребенок убежал из дома, оставив записку. На поиски несовершеннолетнего были направлены оперативники Кальмиусского отделения полиции. Правоохранители нашли свидетелей, которые видели в этот день парня, проверили места его возможного пребывания и уже в течение нескольких часов установили, где живет родственница, к которой отправился мариуполец», – рассказали в полиции.

Мальчика нашли в Мангушском районе.

«Противоправных действий в отношении него совершено не было. С несовершеннолетним и его матерью проведена профилактическая беседа, к тому же, в отношении женщины составлен административный материал», – отметили в полиции.