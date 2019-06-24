Стратегический объект: Как сегодня выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке (25 фото). Новости

В неподконтрольном украинском власти Донецке на взорванном Путиловском мосту повесили баннер, согласно информации которого в первом бою за Донецкий аэропорт (26 мая 2014 года) погибли 39 членов незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом свидетельствуют фотографии, присланные «Донецким новостям» читателями.

Путиловский мост, который находится на севере Донецка (в Киевском районе), всегда был важной транспортной артерией. Это был путь из центра города в аэропорт и в находящиеся близ него гипермаркет «Метро» и сеть фешенебельных автосалонов, а также на поселок Октябрьский, улицу Взлетная. Также мост являлся центром транспортной развилки, с которой можно было направиться (и вернуться в город) в Ясиноватую, Горловку, далее на север Донетчины – Краматорск, Славянск, Енакиево, Дебальцево и др.

Путиловская развязка до 2014 года

А в 2014 году с началом боевых действий в донецком аэропорту и его окрестностях мост приобрел еще и стратегическое значение. Это были северные ворота в город. Гражданское автомобильное движение по путиловскому путепроводу прекратилось еще летом 2014 года. Ряд мощных блокпостов «ДНР» перекрывал путь к этой стратегической точке. Только военная техника «ДНР» регулярно шла через мост для участия в боевых действиях в донецком аэропорту и вокруг него.

В конце января 2015 года обстановка на линии фронта резко ухудшилась. И вот 18 января появились сообщения о том, что взорван Путиловский мост. До сих пор существует несколько версий причин взрыва моста.

18-19 января 2015 года

Первая – что мост взорвали «ополченцы», испугавшись прорыва танков ВСУ в северную часть Донецка. Об этом заявлял и «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) поясняя, что путепровод был подорван самими формированиями «ДНР» после сообщения от 17 января, что украинские военные углубились на 2 км в черту города.

По иной версии «ДНР», путепровод пострадал в результате боевых действий. «По сообщению министерства обороны ДНР, в результате контратаки ВСУ был разрушен Путиловский мост», – говорилось в сообщении пресс-центра «ДНР» от 18 июня.

Также есть мнение, что мост обрушился от взрыва большого количества боеприпасов. Дело в том, что под пролетом путепровода «ополченцы» устроили склад различных снарядов. По данной версии детонацию вызвал выстрел украинского танка, прорвавшегося к позициям «ДНР».

Как выглядит Путиловский мост и его окрестности сегодня – в фотографиях «Донецких новостей».

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