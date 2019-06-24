Пенсионная реформа: Гройсман рассказал об очередном этапе перерасчета. Новости

Кабинет Министров Украины финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии из-за небольших зарплат. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Он отметил, что повышение пенсий – это очередной этап пенсионной реформы. «Полтора года назад – в январе 2018 года, в Мариуполе – я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались – и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а, следовательно, маленькие отчисления», – написал премьер-министр.

По словам главы правительства, уже с 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн. Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

Гройсман заверил, что все процедурные моменты будут завершены уже на ближайшем заседании правительства.

Напомним, в Украине численность пенсионеров сокращается, а мужчины живут после выхода на пенсию до 4 лет. Это происходит при росте среднего возраста жизни как женщин, так и мужчин.

Как сообщалось ранее, в Украине за последний год средняя пенсия у большинства граждан выросла на 14,5%.

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