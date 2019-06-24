На Донетчине каждый пятый житель старше 65 лет. Новости

В Донецкой области на 1 января 2019 года количество жителей в возрасте 65 лет и старше составило 20,8% численности постоянного населения региона. Таким образом, каждый пятый житель – старше 65 лет. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области, сообщает сегодня, 24 июня, пресс-служба ведомства.

Так, число жителей Донетчины на начало 2019 года составило 4 млн 153 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4 млн 187,6 тыс. человек).

«Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%)», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498 тыс. человек, или 12% против 15,4% в среднем по Украине.

На каждые 1 тыс. человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей).

В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2 млн 266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. Как уточняется, на каждые 1 тыс. женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате, численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).

Также, из общей численности населения области 3 млн 767,4 тыс. человек (90,7%) – это жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.

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