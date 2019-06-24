В перинатальном центре Мариуполя умерла молодая роженица: причины выясняются. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) прокуратура выясняет обстоятельства смерти 23-летней роженицы в Перинатальном центре. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры № 2 проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины», – говорится в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, утром 20 июня, в Перинатальный центр Мариуполя в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антенатальной смертью ребенка (внутриутробная гибель, – ред). По результатам осмотра консилиумом врачей женщину перевели в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей провели операцию.

23 июня, в 8:20, у роженицы начался отек легких. После проведения интенсивной терапии и повторного осмотра врачами ее отправили в реанимацию, но реанимационные мероприятия жизни пациентке, к сожалению, не спасли – в 14:30 женщина умерла.

Сейчас продолжается расследование. Для выяснения причин смерти женщины и ее ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, и наложен арест на удаленную медицинскую документацию.

Санкция ч. 1 ст. 140 УК Украины предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.