На Луганщине задержан гражданин РФ, который хотел вступить в ряды НВФ «ЛНР». Новости

В Луганской области пограничники задержали гражданина России, который пытался попасть в ряды незаконно вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, пограничники Луганского отряда Государственной пограничной службы Украины из состава ООС получили от участкового инспектора информацию о возможном нарушении границы. Пограничный наряд выдвинулся к вероятному месту правонарушения. В результате за попытку нарушения государственной границы Украины был задержан 40-летний гражданин Российской Федерации, который имел при себе лишь военный билет.

«Во время фильтрационных мероприятий стражи порядка установили, что мужчина является уроженцем города Воронеж Российской Федерации. Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории России за грабеж и кражу. А, примерно, в мае 2019 года у него возник конфликт с криминальным авторитетом. В связи с этим он решил прибегнуть к бегству, и намеревался попасть в так называемую "ЛНР" и вступить в ряды незаконных вооруженных формирований, чтобы участвовать в вооруженном конфликте РФ с США. В дальнейшем разговоре, последний пояснил, что США осуществляют руководство Украиной. Такие выводы он сделал в результате просмотра российского телевидения», – рассказали в пресс-центре.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины

В отношении задержанного гражданина РФ составлены административные материалы за попытку нарушения государственной границы. Принимаются меры по принятию дальнейшего правового решения.