Мы все в альянсе с вами: Началось заседание Межпарламентского Совета Украина – НАТО. Новости

В Парламентской Ассамблеи НАТО настроены на достижение результата членства Украины в НАТО. Об этом сегодня, 24 июня, заявила президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун во время заседания Межпарламентского Совета Украина – НАТО во Львове, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

«Мы здесь для того, чтобы послать очень четкий месседж каждому гражданину – мы все в альянсе с вами. И мы так же, как и вы, решительно настроены достичь результата, который будет заключаться в том, чтобы вы станете членами Альянса. Мы знаем, что путь непростой и надо делать очень сложный выбор, но также мы знаем, что именно этого хотят граждане этой страны», – отметила Мадлен Мун.

«Тот факт, что комитет и Парламентская Ассамблея собрались здесь сегодня и будут работать завтра, а также то, что Парламентская Ассамблея вновь приедет в Украину в следующем году, является четким сигналом о том, что мы с вами, мы вместе», – добавила Мадлен Мун.

«Сегодня также Парламентская Ассамблея демонстрирует полную поддержку Украины. Мы живем в непростое время, во время изменений, и у многих есть страх и тревога в сердце, не будет ли изменено евроатлантическое направление, направление вступления Украины в НАТО. По моему глубокому убеждению, это ключевой вопрос внешней политики Украины, который способен обеспечить и безопасность государства и всех наших граждан», – отметил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Заседание Межпарламентской Совета Украина-НАТО продлится также завтра, 25 июня.