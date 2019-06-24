Акция протеста на Донбассе: Горняки с женами четвертые сутки блокируют трассу (Фото). Новости

В Угледаре (Донецкая обл.) работники угольных шахт Государственных предприятий «Шахтоуправление "Южнодонбасское №1"» и частично «Шахта им. М. С. Сургая» уже четвертые сутки перекрывают автотрассу из-за конфликта с работодателем – требуют погашения долгов по зарплате. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщается, непосредственно участвуют в забастовке около 300 шахтеров.

Во избежание возможных правонарушений руководство Угледарского отделения полиции задействовало силы почти всего имеющегося личного состава. «Помощь в решении конфликтных ситуаций круглосуточно предоставляют 4 группы "полиции диалога", а группы реагирования патрульной полиции помогают водителям в решении проблем с транспортной развязкой вокруг города», – говорится в сообщении.

Сегодня забастовка шахтеров продолжается. В настоящее время правонарушений не зафиксировано, полицейские круглосуточно обеспечивают безопасность движения дорожного транспорта. Полицейские контролируют ситуацию и готовы мгновенно реагировать на все правонарушения.

Напомним, 21 июня, в городе Угледар (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу. Во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала «скорая».

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту. Затем к ним присоединились работники второй смены. Сегодня, 24 июня, горняки продолжают акцию протеста и отказываются спускаться в шахту.

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