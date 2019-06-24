«Служил» в артиллерии: На Донетчине задержали участника НВФ «ДНР» (Видео). Новости

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) из состава операции Объединенных сил задержали участника незаконных формирований (НВФ) «ДНР», «служившего» в одном из артиллерийских подразделений. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, в 2016 году житель региона присоединился к незаконным вооруженным формированиям. До мая 2019 года злоумышленник находился в одном из артиллерийских подразделений НВФ.

«Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – сказано в сообщении.

В частности, по данным СБУ, злоумышленник сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов участниками НВФ жилых кварталов неподконтрольного Донецка с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения для освещения в российских СМИ как якобы провокаций со стороны Вооруженных сил Украины.

«Также, он рассказал о переправке на территорию Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи «Аурига» (новейшая разработка РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году)», – отметили в СБУ.

Кроме этого задержанный сообщил об активизации работы ФСБ России в среде участников НВФ для недопущения их перехода на украинскую сторону.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Видео: пресс-центр СБУ