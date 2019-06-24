Оформление ID-карт и биометрических паспортов: Указаны пределы роста стоимости (таблицы). Новости

С 1 июля 2019 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

В частности, согласно внесенным изменениям, стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%.

Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев – на временное и постоянное проживание.

В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

«Также обращаем внимание граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года. Для таких лиц предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги», – говорится в сообщении.

В миграционной службе напомнили, что стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года. По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнения программ местного значения.