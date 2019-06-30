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Переселенцам: Как студенты-ВПЛ могут получать социальные стипендии. Новости

Переселенцам: Как студенты-ВПЛ могут получать социальные стипендии

30.06.19 13:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Украине студенты из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют право на помощь от государства, в том числе в виде выплаты социальной стипендии. Об этом сообщает пресс-служба приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) на своей странице в Facebook.

Так, в Украине, согласно постановлениям Кабинета министров, есть 2 типа стипендий:

  • академическая, которую могут получать (на момент июня 2019 года) не более 45% (каждый государственный вуз устанавливает свой уровень для получения академической стипендии);
  • социальная, которая назначается независимо от рейтинга студента, группам лиц определенных категорий.

Одной из категорий являются вынужденные переселенцы в возрасте до 23 лет.

По информации правозащитников, студент-ВПЛ может получить от государства следующую помощь:

  1. Полная оплата за обучение для получения профессионально-технического и высшего образования (в случае зачисления на места государственного (регионального) заказа).
  2. Предоставление льготных долгосрочных кредитов (в случае зачисления на обучение в соответствии с соглашениями, заключенными между высшим учебным заведением и физическим или юридическим лицом).
  3. Бесплатное обеспечение учебниками.
  4. Бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.
  5. Бесплатное проживание в ученических общежитиях (но этот вопрос нужно уточнять в своем вузе).
  6. Социальные стипендии.

Студент-ВПЛ, имеющий право на назначение социальной стипендии одновременно по нескольким основаниям, должен выбрать одно из оснований по своему усмотрению.

Студентам-ВПЛ, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет являются сиротами, может выплачиваться одновременно социальная и академическая стипендия.

Для того, чтобы получить стипендию, необходимо осуществить порядок действий:

  1. Нужно обратиться к администрации вуза (деканат) с соответствующим заявлением и копией оригинала документа.
  2. Орган социальной защиты не позднее 5 дней формирует соответствующие документы и получение социальной стипендии для студента.

Размер такой стипендии для студента следующий:

  • в колледжах, техникумах и других учреждениях высшего образования уровня аккредитации I-II стипендия не менее 750 грн в месяц;
  • в институтах, академиях, университетах и ​​других учреждениях высшего образования уровня аккредитации III-IV – не менее 1 тыс. грн;
  • студентам (курсантам) вузов I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, – 2 тыс. грн.

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