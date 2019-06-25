Жилье на неподконтрольном Донбассе: Как восстановить право собственности на недвижимость. Новости

К юристам часто обращаются жители Донбасса, столкнувшиеся с проблемой утраты документов на жилье или другое недвижимое имущество, расположенное на неподконтрольной территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей. О том, как восстановить такие документы на подконтрольной территории (ПКТ) Украины рассказали специалисты Общественной организации «Донбасс-SOS», сообщается на сайте организации.

Если право собственности зарегистрировано в реестре или есть другие документы

Как пояснили юристы, если документы утрачены, но право собственности было зарегистрировано в Реестре прав на недвижимое имущество – совершить сделку по отчуждению недвижимости и зарегистрировать право собственности можно без предъявления таких документов.

Если данные в Реестр не внесены, но есть оригиналы или дубликаты необходимых документов, перечисленных в ст. 27 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений» – можно просто обратиться к госрегистратору для регистрации ваших прав в Реестре.

К таким документам относятся:

официальный договор приобретения недвижимости (продажа, дарение и т.д.);

свидетельство о праве собственности на часть в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов, выданное нотариусом либо консульским учреждением Украины;

свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом либо консульским учреждением Украины;

свидетельство о праве собственности, выданное органом приватизации арендаторам жилых помещений в жилом либо коммунальном фонде;

свидетельство о праве собственности на недвижимость, которое было выдано до 1 января 2013 года органами местного самоуправления (поссовет, горадминистрация и т.д.);

государственный акт о праве собственности на земельный участок или государственный акт на право постоянного пользования землей, выданный до 1 января 2013 года;

решение суда об установлении права собственности либо других прав на недвижимость;

другие документы, перечисленные и не перечисленные в 27-й статье вышеуказанного Закона.

К какому госрегистратору следует обратиться и где его найти

По словам специалистов, для регистрации прав на недвижимость в Реестре, можно обратиться к любому госрегистратору на территории Украины. «Государственная регистрация права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, расположенное в пределах территории Автономной Республики Крым, города Севастополя, а также временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, производится независимо от местонахождения такого имущества», – говорится в Приказе Министерства юстиции Украины № 898/5 от 28.03.2016 года.

Где находятся регистраторы, можно посмотреть на сайте Минюста по ссылке.

Что делать, если документы утеряны

В том случае, если информация не внесена в Реестр, и правоустанавливающие документы утеряны – вам следует получить письменный отказ в регистрации права собственности от госрегистратора, и подать иск в суд в порядке ст. 392 Гражданского кодекса Украины.

«Согласно ст. 30 ГПК Украины, вам следует обратиться в выведенный суд, которому передали полномочия суда по месту нахождения недвижимости на оккупированной территории (где находится этот суд, можно посмотреть по ссылке (необходимо ввести название суда на оккупированной территории и перейти в раздел "Информация про суд")», – отметили специалисты организации.

Уточняется, что доказательствами могут быть копии утерянных документов, показания свидетелей и т. п. Наследники в этом случае также предоставляют документы, подтверждающие родство с умершим и их статус как наследников (выписка из наследственного реестра, выдается нотариусом).

В исковом заявлении необходимо указать следующее:

название суда первой инстанции, в который подается заявление;

полные ФИО истца и полное название органа-ответчика, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН, ранее – ИНН), паспортные данные для истца и ЄДРПОУ для юрлиц, а также телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почты;

содержание исковых требований;

также нужно изложить все обстоятельства дела, перечислить копии приложенных документов, которые подтверждают вашу позицию;

указать, что было вами сделано для разрешения ситуации до обращения в суд, в какие органы вы обращались и с каким результатом;

указать, что Вы не подавали другого иска к тому же ответчику по тем же основаниям.

Также, необходимо приложить квитанцию об оплате судебного сбора (ее можно оплатить онлайн на сайте суда, там же есть актуальный расчет суммы). Эти деньги будут вам возвращены после того, как суд вынесет решение в вашу пользу.

Исковое заявление может быть подано в суд как лично, так и по почте. Необходимо помнить, что в письмо нужно вложить одну копию искового заявления с копиями документов для суда, вторую – для ответчика.

Если что-то будет не так, суд укажет на недостатки, которые необходимо будет устранить, и установит срок для их исправления.

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Когда решение суда будет получено, с ним можно обратиться к госрегистратору.

Юристы акцентировали внимание на том, что для государственной регистрации по решению суда последнее должно содержать подробную информацию об объекте недвижимого имущества (адрес, технические характеристики, план и описание объекта) для внесения в Реестр. Если в судебном решении будет недостаточно информации – вам могут отказать в регистрации.

При составлении искового заявления специалисты также рекомендуют ориентироваться на перечень технических характеристик, указанных в Инструкции про порядок проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

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