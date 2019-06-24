Минветеранов и Донецкая ОГА подписали меморандум о сотрудничестве. Новости

Сегодня, 24 июня, в Краматорске (Донецкая обл.) был подписан меморандум о сотрудничестве между Донецкой облгосадминистрацией и Министерством по делам ветеранов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Документ был подписан во время рабочего визита первого заместителя министра по делам ветеранов Украины Григория Галагана. Он встретился с заместителями председателя ДонОГА и представителями общественных организаций, занимающихся проблемами участников АТО/ООС. Общественные активисты имели возможность обсудить текущие проблемы и поставить вопрос представителю Минветеранов.

Как сообщается, во время встречи были обсуждены проблемные вопросы по предоставлению земельных участков и обеспечению жильем, трудоустройству, льготам, обеспечению прав семей погибших военнослужащих и тому подобное. Как отметил Галаган, в министерстве будут работать над поддержкой ветеранского бизнеса, в частности, речь идет о работе по изменению налогового законодательства.

Также Галаган рассказал об основных достижениях в работе ведомства. «Нам удалось получить 35 млн грн, которые были направлены на приобретение жилья участникам АТО из числа внутренне перемещенных лиц. В дальнейшем мы планируем заниматься всеми программами по обеспечению жильем. На этой неделе готовим проект по предоставлению статуса добровольцам. Также нужно внести изменения в закон о налоговых льгот для работодателей, принимающих на работу участников АТО/ООС», – сказал он.

Как отмечается, присутствующие выразили желание присоединиться к военно-патриотическому воспитанию молодежи в регионе.

В завершение визита Григорий Галаган посетил социальное кафе «Поруч», открытое ветераном Владимиром Бабичем, которое сотрудничает с Центром поддержки ветеранов АТО и их семей. «Следует отметить, что это заведение является своеобразным элементом ветеранского пространства – здесь планируется открытие комнаты для занятия спортом и конференц-зала. А еще здесь уже регулярно проводятся курсы иностранных языков для ветеранов», – подытожили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, председатель ДонОГА Александр Куць заявил, что в Донецкой области местная власть должна способствовать лечению и оздоровлению участников АТО и ООС.

Напомним, более трех лет в Краматорске функционирует Центр поддержки ветеранов АТО и их семей «Поруч». Здесь предоставляют услуги бойцам, побывавшим на войне, их семьями и переселенцам для адаптации и полноценного возвращения к насыщенной мирной жизни.

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