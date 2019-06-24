В Счастье назначена новая руководитель военно-гражданской администрации. Новости

В Счастье (Луганская обл.) назначена новая и.о. председателя военно-гражданской администрации – Светлана Климкова. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 24 июня, исполняющий обязанности главы Луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Филь, сообщает пресс-служба ВГА.

«Возложил на Светлану Климкову, главного специалиста военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области исполнение обязанностей руководителя этой военно-гражданской администрации на период временной нетрудоспособности Скворцова Д., с предоставлением ей права подписи финансовых, платежных, расчетных и других документов, с ее согласия», – говорится в распоряжении.

Напомним, что правоохранители задержали руководителя военно-гражданской администрации города Счастья Дмитрия Скворцова.