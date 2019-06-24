На Луганщине отремонтировали аварийный мост: Как было и как стало (Фото). Новости

В Луганской области завершены аварийные восстановительные работы на Старобельском мосту через реку Айдар. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Как сообщается, дорожники работали по схеме «больших карт» с привлечением асфальтоукладчика и катков. «Проведение работ "большими картами" значительно надежнее, чем обычный аварийный ямочный ремонт, так как это дает возможность дольше сохранить проезжую часть моста. Сначала дорожной фрезой было снято поврежденное асфальтобетонное покрытие, затем убрали остатки асфальта, провели подготовительные работы и запустили асфальтоукладчик», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы были проведены в сжатые сроки, потому что мост имеет большую социальную и экономическую важность. Более того, во время ремонта, дорожное движение на мосту не перекрывалось.

В облавтодоре на фото показали, как было и как стало:

Старобельский мост через реку Айдар расположен на 195 км автомобильном участке дороги государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» (бывшая Р-07). Эта дорога соединяет восточную и западную части Луганщины и тянется через всю область в город Чугуев (Харьковская обл.). Мост был построен в 1965 году. Последний раз текущий средний ремонт асфальтового покрытия на мосту, которому уже более 50 лет, проводился в 2003 году.

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