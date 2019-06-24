В «ДНР»: За неделю на пожарах погибли два человека. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области два человека погибли и трое пострадали в результате пожаров на минувшей неделе. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил замначальника «центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР» Виталий Зарубин, сообщают местные интернет-ресурсы.

«За прошедшую неделю подразделениями МЧС было ликвидировано 173 пожара. На пожарах погибло два человека и пострадало три человека, двое были спасены», – сказал он.

Зарубин отметил среди пожаров возгорание торговых рядов в неподконтрольных украинской власти Енакиево на площади в 200 кв. м, в неиспользуемом промышленном помещении, и на территории исправительной колонии в Донецке.

Также сообщается о 12 пожарах после обстрелов.