С жильем для семейного врача: Как выглядит сельская амбулатория на Донетчине (Фото). Новости

В селе Михайловка (Александровский р-н, Донецкая обл.) построили амбулаторию общей практики семейной медицины. Об этом сегодня, 24 июня, на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

По его словам, эта амбулатория будет охватывать 5 сел (Михайловка, Шаврово, Львовка, Староварваровка, Яковлевка) с населением более 2 тыс. человек.

Натрус рассказал, что строительство новой амбулатории было начато в октябре 2018 года. На это было выделено из государственного бюджета 6,2 млн грн. Из районного бюджета на софинансирование выделено более 300 тыс. грн, на приобретение оборудования из областного бюджета более 642 тыс. грн, и 30,4 тыс. грн из местного бюджета. Всего на ремонт и оборудование потрачено 7 млн 183 тыс. грн.

Так, в этом новом и современном здании оборудованы кабинеты семейного врача, манипуляционная, кабинет здорового ребенка, кабинеты медицинского персонала. «А самое важное – эта амбулатория построена с жильем для семейного врача. Жилье обеспечено всем необходимым», – отметил Натрус.

Также амбулатория обеспечена медицинским оборудованием, твердым и мягким инвентарем, мебелью, водоснабжением и водоотведением, электричеством, подключена к сети интернет.

В пресс-службе ДонОГА сообщили, что амбулаторию построили за 5 месяцев, работать в ней будут 2 врача. «Для скорой и качественной медицинской помощи жителям Михайловки и сел, амбулатория была оборудована всей необходимой медицинской техникой, в ближайшее время будет приобретен автомобиль. Проект был профинансирован из областного бюджета в рамках реализации госпрограммы "Доступная медицина"», – рассказали в пресс-службе.

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