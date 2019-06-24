Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории России . Новости

В России отменили запрет на транзит украинских товаров по своей территории в третьи страны. Соответствующий указ главы РФ Владимира Путина опубликован сегодня, 24 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом. Транзит будет разрешен «при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов».

Изменения вступают в силу с 1 июля.

Как напомнило издание «РБК.Украина», Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, которые включены в санкционный список. По мнению украинской стороны, данный запрет является неоправданным и носит дискриминационный характер. В частности, Россия этим запретом нарушила обязательства, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли. Мировая организация торговли (ВТО) поставила точку в споре Украины и России о запрете транзита украинских товаров в страны Средней Азии по территории РФ. В частности, в ВТО признали правомерность действий российской стороны по блокированию поставок в конце 2015 года в связи с «чрезвычайной ситуацией» в отношениях между двумя странами. Но при этом эксперты ВТО решили, что зеркальные украинские санкции оправданы, поскольку наша страна также руководствовалась вопросами национальной безопасности.