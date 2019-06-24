Мариуполь: Врачи кардиоцентра жалуются на нехватку материалов для лечения (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) врачи кардиоцентра жалуются на нехватку стентов и наборов для операций. По их словам, необходимые материалы из Киева отправили, но в Мариуполь они так и не прибыли.

В мариупольском кардиоцентре задержки с поставками стентов. Медики жалуются, что Киев приборы выделил, но в Мариуполь они не доехали, затерялись в Краматорске.

«Краматорск за последние полгода получил 926 предметов. Поделиться-то можно, в конце концов. И как это выглядит, когда пациенты поступают, и вынуждены оплачивать какие-то услуги», – рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский.

Как уверяют врачи, приходится брать средства из других программ. А значит, закупать меньше медикаментов.

В реконструкцию центра вложили немалые деньги – и на комфортные условия, и на современное оборудование. Однако, если бы не бесплатный стент, один из пациентов кардиоцентра Игорь Муравьев мог бы умереть. «Сколько людей спасли эти операции», – делится Игорь.

Другой пациент этого лечебного учреждения – Игорь Нефедов, не знал, что имеет проблемы с сердцем. По его словам, за месяц ему установили сразу 2 стента. Бесплатно, потому что самостоятельно оплатить операции мужчина не мог. Он уверен, государство должно заботиться о своих гражданах. «Все-таки город не маленький у нас. Обстановка, скажем, тоже предрасполагает к серечно-сосудистым заболеваниям. Государство должно отнестись более внимательно к людям», – считает мужчина.

Как утверждают депутаты, в Мариуполь приезжала комиссия, которая считала пациентов, и определяла необходимое количество приборов. Прошел месяц, но стентов до сих пор нет.

Источник: ТК «Сигма»