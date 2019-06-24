На неподконтрольном Донбассе ожидаются грозы и снижение температуры на 10 градусов. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области на текущей неделе ожидают грозы, порывистый ветер, температура ночью опустится до 15 градусов тепла. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил заместитель начальника «центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР» Виталий Зарубин, пишут местные интернет-ресурсы.

«По данным гидрометцентра МЧС ДНР, в республике на текущей неделе в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет составлять 15-20 градусов тепла, днем 22-27 градусов с отметкой плюс», – сказал он.

Уточняется, что на прошлой неделе сохранялась жаркая погода. Столбики термометров в тени в дневное время суток преодолевали отметку в +35 градусов. Ночью температура воздуха колебалась в районе 20-25 градусов выше нуля.