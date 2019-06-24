Стало известно, о чем командующий ООС говорил с главой СММ ОБСЕ. Новости

Командующий Операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Сырский провел встречу с председателем СММ ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком, во время которой в рабочем формате обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, сообщает сегодня, 24 июня, пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

В сообщении напоминается, что посол Яшар Халит Чевик занял пост председателя СММ ОБСЕ в Украине 1 июня 2019 года по назначению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака.

Уточняется, что во время встречи командующий ООС проинформировал посла Яшара Халита Чевика о текущем состоянии ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил. А также ход восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарную поддержку гражданского населения, ситуацию с минной безопасностью в районе ответственности и тому подобное.