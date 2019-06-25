Для детей и взрослых: Как выглядит после реконструкции парк «Юбилейный» на Донетчине (Фото). Новости

В поселке Александровка (Донецкая обл.) за счет областного фонда охраны окружающей природной среды реконструирован парк «Юбилейный». Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

По его словам, парк площадью 4 гектара станет отличным местом отдыха местных жителей. «Во время реконструкции парка был проведен колоссальный объем работ. Работы были начаты еще в 2017 году, и за это время осуществлено строительство и реконструкция следующих объектов: футбольное поле с искусственным покрытием, площадка воркаут, площадка для волейбола, детская площадка, центральная площадь, площадка для парковки автомобилей, площадка для торговли, сцена, общественный туалет, площадка контейнеров для сбора мусора», – рассказал Натрус.

Также с юго-восточной части парка расположен фонтан. По всей территории парка устроена сеть дорожек и тротуаров.

По данным Натруса, общая стоимость работ на объекте составила примерно 16,2 млн грн. Также он опубликовал фото, как сегодня выглядит парк:

Как сообщает пресс-служба ДонОГА, по словам Александровского поселкового председателя Людмилы Борисевич, проект парка был утвержден громадой. «Жители нашей громады сами определили, что в парке должны быть игровые и спортивные зоны для детей и взрослых, место для проведения массовых мероприятий и ярмарок. Мы, наконец, имеем достойное место для проведения праздников и торжеств», – заявила она.

Напомним, в 2017 году за счет средств областного бюджета планировали провести работы по реконструкции парков культуры и отдыха на общую сумму 128 млн грн. На реконструкцию парка «Юбилейный» в Александровке на это выделили 12,5 млн грн. Тогда работы в этом парке планировали завершить до конца июня 2018 года.

Читайте также: