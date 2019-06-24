МИД Украины: Восстановление РФ в ПАСЕ не остановит ее агрессию . Новости

Восстановление в правах делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы не является курсом на прекращение российской агрессии против Украины, однако ослабит ПАСЕ, подорвав прозрачность правил в Совете Европы, отмечает пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, сообщает «Интерфакс – Украина» .

«Отмена российского запрета в ПАСЕ – явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России. И наоборот, это ослабило бы уважаемую организацию, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы», – написала Зеленко.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложения о проведении дебатов о нарушениях принципов СЕ со стороны России.