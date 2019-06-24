«Ледниковый период»: Что можно увидеть на уникальной выставке доисторических животных во Львове (Видео). Новости

Во Львове создали уникальную интерактивную выставку доисторических животных «Ледниковый период». Звезды экспозиции – мамонт и шерстистый носорог. Их останки нашли 112 лет назад на Прикарпатье. И теперь впервые отреставрировали. В природоведческом музее состоялся закрытый показ.

На показе дети тестировали современный музей. Они впервые в жизни видели мамонта и шерстистого носорога. Так, житель Львова Генрих Фигель только узнал, какой была погода во Львове 20 тыс. лет до нашей эры. «Вы можете видеть, 7-5 градусов. Ну, почти ничего не изменилось! Тут очень много интерактивных вещей, здесь можно каждую вещь посмотреть почти вживую», – говорит мальчик, показывая на табло.

Доисторических животных нашли в озокеритовой шахте Карпат. По словам учителя географии Старунской школы, здесь более века назад добывали горный воск (озокерит). Ученые предполагают, что и мамонт, и носорог попали в нефтяную ловушку, когда на них охотились. Поэтому и сохранились так хорошо. «Наш носорог имеет рану, отверстие в районе сердца. Это животное могло быть ранено древними людьми», – рассказал заведующий научным отделом Государственного природоведческого музея НАН Украины Андрей Бокотей.

Эти экспонаты для Украины абсолютно уникальные, потому что таких животных находят только в вечной мерзлоте. Как отмечают ученые, больше таких находок, по крайней мере, в Европе, Азии нет.

По словам антрополога с мировым именем, профессора Университета Цюриха (Швейцария), куратора выставки Ганс-Конрада Шмуца, современный музей должен быть понятным для взрослых и детей, интересным для ученых. В одном из залов чувствуется запах меха – так и задумано. «Музеи во всем мире имеют собственный запах, и это очень важно. Вот вы видите древний домик, но не видите человека. Однако, представляете его там. Потому что выставка – в вашей голове!», – говорит он.

8-летний львовянин Максим Яковлев с друзьями, вслед за ученым, погружались во времена ледникового периода – сидели в юрте.

Однако мамонта и носорога ждало забвение. Из-за нехватки финансирования экспонаты десятилетиями оставались в укрытии. Все изменилось в 2012 году. Львовский природоведческий музей выиграл грант Фонда Рината Ахметова. «Для таких музеев, как наш, собственно меценатские средства очень важны, поскольку только они дают возможность реализовать такие масштабные проекты», – сказал директор Государственного природоведческого музея НАН Украины Тарас Яницкий.

Как сообщила директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая, благодаря Фонду музей получил возможность развиваться дальше. «Именно на этом проекте видно, что, поддерживая прошлое, поддерживая музеи, закладываются основы, закладывается фундамент для будущего», – отметила она.

Еще до официального открытия экспонаты заинтересовали мировое научное сообщество. Своевременная реставрация сохранила структуру ДНК животных.

Выставку «Ледниковый период» во Львове откроют для всех с 26 июня.

Источник: ТК «Донбасс»

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