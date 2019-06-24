Мариуполь: Как не попасть на удочку фейкового компьютерного мастера (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители активно обсуждают объявления об услугах компьютерных мастеров. Для того, чтобы вызвать доверие, в объявлениях печатают и фото специалистов. Правда, на фотографиях порой – известные киноактеры.

При входе в подъезд одного из домов Мариуполя, доска объявлений изобилует предложениями. Однако, у жителя этого дома Сергея Злыднева, доверия они не вызывают.

«У меня ломался компьютер, мы обращались в сертифицированный сервисный центр. Нам сделали ремонт качественный и жалоб нет», – рассказывает Сергей.

По словам мастеров, предлагающих свои услуги в объявлениях, стоимость установки WINDOWS – 150 грн, чистка компьютера – от 80 грн, а диагностика и вызов мастера вообще бесплатны, если вы согласны на работу мастера. При этом, гарантия на программное обеспечение – 3 месяца, а если механическое повреждение – 6 месяцев.

Однако мариупольцы, которые обращались за помощью к специалистам с «голливудскими фото», не совсем довольны таким сервисом. Утверждают, что в большинстве случаев – это мошенники.

По словам системного администратора Сергея Водзянского, который работает в IT-сфере более 20 лет, искать специалистов лучше среди знакомых.

«В идеале, конечно, если это рекомендованный знакомый. Человек, который уже проверен в деле, порядочность которого подтверждена», – говорит Сергей.

Специалисты уверяют, что если среди знакомых компьютерщиков нет, лучше обращаться в сервисные центры.

«Любая техника, которую приносят клиенты вносится в базу и отслеживается, кто из мастеров ее делал, когда делали, что делали, сумма ремонта. В любой момент мы можем поднять историю по вашей технике, что непосредственно делалось и когда», – поясняет руководитель сервисного центра Марина Усачева.

Компания, в которой работает Марина, на рынке услуг 15 лет. Они выдают чеки, не ремонтируют, если цена их работ выше стоимости техники и гарантируют качество.

Спорные вопросы могут возникать и в сервисных центрах, но доказать вину мастера или вернуть деньги здесь легче.

Источник: ТК «Сигма»