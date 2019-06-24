Украины избирает Раду: Кандидаты заявляли о помощи Грузии, муниципальной полиции и обучении за рубежом (Видео). Новости

Чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам. Сегодня, 24 июня, они устраивали акции протеста, ездили по регионам, предлагали проекты реформирования правоохранительной и образовательной систем, советовали поддержать Грузию гривной, передает телеканал «Украина»

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Закрытые ворота и усиленная охрана. Пикет в поддержку партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» устроили сторонники и члены партии. Возмутились тем, что выдвиженцев от политсилы не зарегистрировали кандидатами в депутаты. В ЦИК объяснили, что согласно представленным документам, решение об участии партии в выборах приняли в начале мая, когда еще даже речь не шла о досрочных выборах. Представители политсилы уверяют, что это техническая ошибка, и настаивают, чтобы ее позволили исправить.

«Если бы подали документы раньше, партия имела бы время устранить эти недостатки, проведя съезд еще раз. Сейчас это уже невозможно», – прокомментировал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

«Мы будем добиваться справедливости. Сейчас наш юрист ознакомиться официально с отказом от ЦИК, и будем подавать жлобу в Административный окружной суд», – ответил представитель партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе.

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Вернуть патрулирование улиц и восстановить стационарные посты полиции между городами для большей безопасности граждан. Ветераны органов внутренних дел на встрече с главой оппозиционного правительства Борисом Колесниковым предложили план реформирования системы МВД. Оппозиционный премьер убежден, что безопасность украинцев должна стать едва ли не главным приоритетом государства. И государство должно гарантировать социальную защиту и тем, кто его защищает, и гражданам.

«Мы должны сделать так, чтобы украинские офицеры в полиции и в армии, в спецслужбах, думали исключительно о своей службе. А государство сняло все проблемы материально-технического обеспечения. Но главное, что полиция должна быть двух уровней. Национальная полиция и муниципальная полиция. Муниципальная полиция: комиссар подписывает контракт с городским советом, это должно быть обязательно. Без этого невозможно. А нынешняя вертикаль – это не есть хорошо в данном случае», – сказал Колесников.

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Петр Порошенко призвал поддержать грузин гривной. И советует украинцам, которые решили отдыхать за границей, выбрать Грузию. Он акцентирует, что страна стала жертвой российского экономического давления и нуждается в помощи. Порошенко предложил авиакомпаниям предоставить скидки на грузинские направления, а министерству инфраструктуры – уменьшить для этих компании цены на аэронавигационные услуги.

«Против Грузии Кремль традиционно использует те же методы гибридной войны, которые идут в ход против нашего государства. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию. Она блокирует воздушное сообщение и наносит удар по туристической отрасли Грузии. Мы, украинцы, точно не должны оставлять в беде наших грузинских братьев», – заявил он.

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Известный шоумен и ведущий телеканала «Украина» Александр Скичко сообщил о намерении попасть в парламент. Видеообращение выложил на своей странице в соцсетях. В политику идет с партией «Слуга народа» по одному из мажоритарных округов Черкасской области. Просит не воспринимать его только как шоумена. Говорит, что имеет экономическое образование, опыт в бизнесе, создал несколько благотворительных проектов и имеет программу развития родного региона. В частности, план преодоления коррупции и привлечения инвестиций.

«Хочется перемен. Хочется, чтобы твои дети жили в Украине, а не ехали куда-то за границу. Я хочу, чтобы через 10 лет, когда ко мне пришли мои дети, они не сказали: "Мы хотим жить там, за границей. Мы не видим своего будущего здесь". Хочется перемен, а реальных изменений нет. Мне кажется, что потенциал Украины значительно больше. Он абсолютно не используется, и все сегодня тонет в коррупции, в старой системе и в старых чиновниках», – считает шоумен.

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В партии «Голос» убеждают: качественное образование – залог успеха страны. Предлагают ежегодно за счет государства отправлять студентов на обучение, а преподавателей – на повышение квалификации в лучшие зарубежные вузы. Желающие самостоятельно должны вступить в колледжи и подать заявку на участие в программе. Экспертный совет определит, кто достоин получить компенсацию. Главное условие, чтобы после обучения вернуться и отработать не менее трех лет в Украине. Иначе средства придется вернуть.

«По нашим предварительным подсчетам, цена программы для того, чтобы в год отправлять 200 студентов и 100 преподавателей в лучшие университеты мира, – примерно 500 млн грн в год. В контексте всего образовательного бюджета – это небольшие деньги. Но это точно лучшая инвестиция для того, чтобы ввести настоящие изменения на всех уровнях общества», – считает член партии «Голос» Инна Совсун.