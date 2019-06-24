Путин решил устроить внезапную проверку боеготовности в войсках. Новости

В России сегодня, 24 июня, по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил, пишет департамент массовых коммуникаций минобороны РФ.

«По замыслу внезапной проверки с 6:00 (мск) в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения», – пояснил Сергей Шойгу.

«Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года – стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"», – сказал Шойгу.