На Донетчине за незаконный оборот оружия привлекли к ответственности почти сто человек. Новости

В Донецкой области за незаконный оборот оружия в течение месяца привлекли к ответственности почти 100 человек. Были изъяты 130 боевых гранат, более 8 тыс. патронов и более 12 кг взрывчатых веществ. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, с 20 мая по 20 июня, в рамках операции «Оружие и взрывчатка», полицейские изъяли из незаконного оборота 33 единицы огнестрельного оружия, в том числе, 10 гранатометов, 3 пулемета, 6 автоматов, а также 8 500 различных боеприпасов. «Таким образом, ликвидирована опасность утечки в мирные регионы арсеналов оружия», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, еще 40 единиц огнестрельного оружия и более полутысячи боеприпасов граждане сдали в полицию добровольно.

В целом, полицейские зафиксировали 118 правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия. К операции активно привлекались кинологи со служебными собаками. За месяц они обследовали полтысячи помещений и около 2 тыс. единиц транспорта.

«Большинство обнаруженной взрывчатки именно на счету четвероногих помощников», – уточнили в полиции.

Помимо этого, правоохранители проверили владельцев зарегистрированного оружия. Были выявлены более 400 нарушений, по результатам проверок аннулировано 235 разрешений на право владения оружием.