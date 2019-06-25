Во сколько России обходятся «Л-ДНР» и насколько еще хватит: Мнения экспертов. Статьи

По различным данным, Россия тратит на созданные ей 5 лет назад «республики» от 1 до 6 млрд долл. ежегодно. Убытки РФ в результате санкций от различных стран (за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе) только в прошлом году достигли 6,3 млрд долл. (такие цифры приводит Министерство экономического развития РФ). При этом никаких подвижек в разрешении конфликта на Донбассе пока не видно. Возможно, потому что убытки для страны-агрессора не критичны.

Средства, которые РФ вбрасывает в «Л-ДНР», идут не только на военную составляющую, но и на гражданское население (пенсии, зарплаты бюджетникам, оплата регрессов и прочих пособий, плюс «гумпомощь» – топливо, медоборудование и препараты, стройматериалы и т.п.)

Большинство экспертов считают, что бюджету России такие траты и минусы от санкций ничего не стоят, и она готова и далее содержать «республики». Своими размышлениями аналитики поделились с «Донецких новостями».

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– Основная для РФ нагрузка касательно финансирования «Л-ДНР"», связана с содержанием бюджетного сектора непризнанных «республик». В частности, с выплатой пенсий и содержанием бюджетного сектора – выплаты зарплат административному аппарату местных «управленцев». По разным оценкам, в год это обходится примерно в 300 млн долл. по «ЛНР» и до 500 млн долл. – по «ДНР».

Благодаря частично восстановленной промышленности, сектору торговли в последнее время увеличивается доля средств, которую «республики» собирают самостоятельно. По косвенным признакам, примерно 30-40% содержания пенсионеров и бюджетной сферы финансируется за счет местных «налогов» и сборов, а около 60% поступает из РФ. До 2017 года Россия тратилась на «Л-ДНР» намного больше

В указанные в 300 и 500 млн долл. не входят поставки российского газа (и для промышленности, и для коммунального хозяйства), которые фактически не оплачиваются «республиками». В год речь может идти о нескольких десятках миллионов долларов. А общая сумма потерь РФ на газе с 2014-2015 годов может исчисляться сотнями миллионов долларов.

Следующая статья расходов – «армия», содержание так называемых 1-го (в «ДНР») и 2-го (в «ЛНР») армейских корпусов. Тут сумму можно оценивать лишь гипотетически, чего я, не будучи военным экспертом, делать не стану. Основная часть трат – денежное довольствие личного состава (зарплаты рядовым, офицерам, наемникам). Плюс – топливо, транспортные расходы. А техники и боеприпасов у РФ столько, что она может легко оснастить десятки подобного рода «корпусов», вооружение которых некоторые сравнивают с вооружением армий в среднестатистической европейской стране.

Общая же сумма, которую РФ тратит на «республики» в год может превышать 1 млрд долл. Речь не идет о 5 млрд, как уверяют некоторые наши политики. Но это и не копейки.

Отмечу, что такие траты Россия при нынешнем положении вещей может себе спокойно позволить хоть 100 лет – даже в условиях санкций. Соответственно, фактор цены не будет ключевым для РФ при принятии решения прекратить гибридную войну и покинуть Донбасс.

Аргументация официального Киева, что санкции приведут в определенный момент к болевому порогу, после которого плата РФ за военный конфликт станет неподъемной, и ей придется «сдаться» – это заблуждение, которое лежит в основе всей украинской дипломатической концепции противостояния российской агрессии.

Именно поэтому такая концепция не привела к завершению конфликта и реинтеграции неподконтрольных территорий (и проживающих там людей) в Украину. 5 лет мы фактически топчемся на месте, получив замороженный конфликт именно вследствие неверной концепции «болевого порога».

Та плата, которую РФ несет в финансовом эквиваленте, не является критической для ее экономики. Тем более, что в последние годы наблюдается обратная тенденция – уменьшение россиянами трат на созданные ими квазиобразования. В «Л-ДНР» запускается промышленный потенциал. Хоть и не в той форме, что была до конфликта, но все же.... И долевое участие РФ уменьшается.

Естественно, «ЛНР» и «ДНР» никогда не смогут сами себя обеспечивать. Они постоянно будут нуждаться в российских деньгах. Но эти вливания уже сокращаются, и будут сокращаться в дальнейшем. Думаю, через 2-3 года РФ будет тратить на «Л-ДНР» уже 200-300 млн долл. в год. И нам нужно поторопиться отыскать правильные ключи для решения конфликта.

Александр Кочетков, аналитик:

– Россия сможет содержать «ДНР» и «ЛНР» сколько угодно, как это ни печально для Украины…

Донбасс обходится РФ, по разным оценкам, от 4 до 6 млрд долл. в год. Военный бюджет РФ составляет свыше 60 млрд долл., то есть, речь идет лишь о десятой части военного бюджета. При этом не забываем, что ВВП России – более 1,6 триллиона долларов.

При наполнении бюджета России в него закладывалась ориентировочная цена нефти брент 45-55 долл. за баррель. А в последнее время она постоянно держится свыше 60 долл. за баррель. Т.е. в РФ появляются свободные средства в 10-15 млрд долл.

Но и это еще не все. Выдача российских паспортов на Донбассе – это не только политическое, но и экономическое действие. Ведь наиболее активная и трудоспособная часть неподконтрольного Украине региона уедет в РФ, начнет там зарабатывать и платить налоги. То есть, перестанут быть иждивенцами.

В конце концов, бремя расходов российская власть всегда успешно перекладывает на российский народ, который готов быть голодным и раздетым, но гордиться своей недоимперией.

Что касается санкций. Они не страшны России экономически. Но они бьют по современным высокотехнологичным отраслям, прежде всего, по электронике, в том числе, военной, аэрокосмической сфере, добывающей промышленности – основе бюджета.

Россия и так здесь отстает от стран НАТО, а с санкциями отставание становится критическим. Опять же – страдает крупный российский бизнес, и это добавляет напряжения в тамошнем политикуме.

Денис Попович, военный обозреватель:

– «Л-ДНР» находится в "рублевой" зоне и, по разным оценкам, содержание квазиреспублик обходится российскому бюджету приблизительно в 2 млрд долл. в год.

Много это или мало – судить трудно, потому что нет сравнительной базы. Однако мы видим многочисленные жалобы на низкие зарплаты либо на их частые задержки на предприятиях «Л-ДНР», а это значит, что финансирование «республик» дается с трудом, тем более, что большинство предприятий разрушено и самостоятельно зарабатывать средства на свое существование «республики» не в состоянии.

Финансовые трудности, как раз и связаны с политикой санкций. Известно, что финансовые ограничения мешают российскому бизнесу. И в РФ хотели бы от этих санкций избавиться. Именно на это направлено стремление Кремля «разменять, договориться», и т.д.

Однако пятилетний цикл показал, что РФ имеет достаточный запас прочности для того, чтобы политика санкций еще долго не могла заставить Кремль изменить свою позицию по Украине.

Энрике Менендес, глава аналитического центра «Института региональной политики»:

– Стратегия по санкционному сдерживанию России (равно как теория о том, что нужно заморозить конфликт на Донбассе) и что РФ под грузом санкций развалится или пойдет на уступки (под тягостью финансовых издержек) – лишена каких-либо оснований.

Во-первых, потому что 5 лет этой стратегии не принесли результатов в лучшую сторону. Хуже – стало. Лучше – нет.

Во-вторых, есть довольно серьезная научная база (академическая, причем,– западная), которая показывает, что политика санкций и экономических блокад редко достигает тех целей, ради которых она была введена.

Например, есть прекрасное исследование Института международной экономики Петерсона касательно экономических санкций и блокад. Эксперты проанализировали 170 случаев экономического давления, начиная с 1914 года. И пришли к выводу, что ни в одном из этих случаев этот инструмент не был полностью эффективным и не оправдывал ожиданий, которые на него возлагались.

Содержания «Л-ДНР», по разным источникам, которым я склонен верить, обходится РФ примерно в 2 млрд долл. в год. Это – «капля в море» для бюджета России. Я много раз говорил с людьми с российской стороны, которые обладают определенной информацией. И все они говорили, что РФ может нести подобное «бремя» бесконечно долго, пока не добьется своих целей.

Тем не менее, я считаю, что и санкционная политика Запада в отношении России была нужна. В ограниченном объеме и на коротком промежутке, чтобы показать, что никто не будет «прогибаться». То есть, это просто переговорная позиция. Но при этом воспринимать санкции против РФ как самоцель (что имело место при прошлой власти) – неверно. Для Украины главное – закончить войну, вернуть наши территории и наших сограждан. И для этого санкции на короткий промежуток – да. Но это не должно забалтывать и заслонять главные инструменты – переговоры, поиск компромиссов и взаимных уступок.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке:

– Из бюджета, который РФ выделяет на «Л-ДНР», примерно треть идет на военную составляющую. Милитаризация региона – большая. Основную часть средств «съедает» денежное содержание 1-го и 2-го армейских корпусов (30-35 тыс. военных), являющихся, по сути, частью Южного военного округа Вооруженных сил РФ. Зарплата, ГСМ, боеприпасы, вливания в местный сектор обороны и безопасности – все это дорогое удовольствие. В общем на эти территории Россия тратит около 3 млрд долл. При этом прекрасно понимая, что часть средств разворовывается. Уже поменяли бывших «руководителей» (в том числе путем отправки на тот свет) и часть их «народной команды». Красть стали меньше. Но не перестали.

За те средства, которые Кремль вбухивает в оккупированный Донбасс, можно было спокойно приобрести в России жилье для всех местных жителей – сторонников «русского мира». И переселить к себе, оставив Украине выжженную землю. Но РФ изначально не нужна была донбасская земля или проживающие там люди. Задача была (и есть) – сделать мятежную территорию, чтобы внедрить ее потом в состав Украины и влиять с ее помощью на наши экономику и политику (как внутреннюю, так и внешнюю). Фактически, получить рычаги управления важнейшими процессами в нашей стране.

В последнее время все громче звучат заявления о необходимости «нормализации отношений» между Украиной и Россией. И звучат они не только в наших странах, но и из уст ведущих политиков США и ЕС. Похоже, все идет к тому, чтобы вместо замороженного конфликта мы получили его разрешение. Вопрос лишь – за счет чего.

То, что это уже не застой – хорошо. И сейчас крайне важно прекратить боевые действия, перестать убивать друг друга, отвести войска. Выполнить тот самый первый пункт Минских договоренностей, без которого все остальное – бессмысленно. После этого уже можно обсуждать дальнейшие шаги по деэскалации. И без взаимных уступок вряд ли обойдется.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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