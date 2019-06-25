Россия может содержать «Л-ДНР» хоть 100 лет, – финансовый эксперт. Новости

Фактор стоимости содержания «Л-ДНР» не будет ключевым для России при принятии решения прекратить гибридную войну и покинуть Донбасс. Та плата, которую РФ несет в финансовом эквиваленте, не является критической для ее экономики. Об этом в комментарии «Донецким новостям» рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

«Основная для РФ нагрузка касательно финансирования "Л-ДНР", связана с содержанием бюджетного сектора непризнанных "республик". В частности, с выплатой пенсий и содержанием бюджетного сектора – выплаты зарплат административному аппарату местных "управленцев". По разным оценкам, в год это обходится примерно в 300 млн долл. по "ЛНР" и до 500 млн долл. – по "ДНР"», – поясняет Кущ.

Он дополняет, что благодаря частично восстановленной промышленности, сектору торговли в последнее время увеличивается доля средств, которую «республики» собирают самостоятельно. «По косвенным признакам, примерно 30-40% содержания пенсионеров и бюджетной сферы финансируется за счет местных "налогов" и сборов, а около 60% поступает из РФ. До 2017 года Россия тратилась на "Л-ДНР" намного больше», – говорит эксперт.

Кущ подчеркивает, что в указанные в 300 и 500 млн долл. не входят поставки российского газа (и для промышленности, и для коммунального хозяйства), которые фактически не оплачиваются «республиками». В год, по его мнению, речь может идти о нескольких десятках миллионов долларов. Общая сумма потерь РФ на газе с 2014-2015 годов может исчисляться сотнями миллионов долларов.

Следующая статья расходов – «армия», содержание так называемых 1-го (в «ДНР») и 2-го (в «ЛНР») армейских корпусов. «Тут сумму можно оценивать лишь гипотетически, чего я, не будучи военным экспертом, делать не стану. Основная часть трат – денежное довольствие личного состава (зарплаты рядовым, офицерам, наемникам). Плюс – топливо, транспортные расходы. А техники и боеприпасов у РФ столько, что она может легко оснастить десятки подобного рода "корпусов", вооружение которых некоторые сравнивают с вооружением армий в среднестатистической европейской стране», – продолжает эксперт.

Он уверен, что общая же сумма, которую РФ тратит на неподконтрольную Украине часть Донбасса, в год может превышать 1 млрд долл. «Речь не идет о 5 миллиардах, как уверяют некоторые наши политики. Но это и не копейки», – уточнил Кущ.

«Отмечу, что такие траты Россия при нынешнем положении вещей может себе спокойно позволить хоть 100 лет – даже в условиях санкций. Соответственно, фактор цены не будет ключевым для РФ при принятии решения прекратить гибридную войну и покинуть Донбасс», – считает он.

Кущ уверен, что аргументация официального Киева, что санкции приведут в определенный момент к болевому порогу, после которого плата РФ за военный конфликт станет неподъемной, и ей придется «сдаться» – это заблуждение, которое лежит в основе всей украинской дипломатической концепции противостояния российской агрессии.

«Именно поэтому такая концепция не привела к завершению конфликта и реинтеграции неподконтрольных территорий (и проживающих там людей) в Украину. 5 лет мы фактически топчемся на месте, получив замороженный конфликт именно вследствие неверной концепции "болевого порога". Та плата, которую РФ несет в финансовом эквиваленте, не является критической для ее экономики. Тем более, что в последние годы наблюдается обратная тенденция – уменьшение россиянами трат на созданные ими квазиобразования. В "Л-ДНР" запускается промышленный потенциал. Хоть и не в той форме, что была до конфликта, но все же.... И долевое участие РФ уменьшается. Думаю, через 2-3 года РФ будет тратить на "Л-ДНР" уже 200-300 млн долл. в год», – считает Кущ.

Полную версию см. в материале «Донецких новостей» «Во сколько России обходятся «Л-ДНР» и насколько еще хватит: Мнения экспертов», в которой эксперты называют суммы содержания «республик» от 1 до 6 млрд долл.

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