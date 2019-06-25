Санкции против РФ не решат конфликт на Донбассе, – финансовый эксперт. Новости

Санкционное давление на Россию вряд ли является ключом для решения конфликта на Донбассе. Такое мнение в комментариях «Донецким новостям» высказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

По его мнению, технология санкций против РФ может быть эффективна только в долгосрочном периоде. «Возможно, они сработают лет через 50-60. Готовы ли мы столько ждать? Тем более, что европейцы сами всячески стараются избавить Россию от санкций. Тут уместно вспомнить магистральный экспортный газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород", построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа в страны Европы. Тогда он тоже попал под санкции США, как, того гляди, попадет "Северный поток-2". Но и тогда, и сейчас, европейцы сделали все, чтобы газопровод заработал», – дополнил Кущ.

Он акцентирует, что многие любят сравнивать РФ с Советским Союзом, «мол, СССР добили санкциями, добьем и РФ». Но, по мнению аналитика, это неверно. «В Союзе была неэффективная плановая экономика, абсолютно непластичная по отношению к внешнему давлению. В РФ же действует рыночная экономика, которая по ряду позиций находится намного выше, чем в Украине. Рыночная экономика способна сопротивляться токсичным внешним факторам (включая санкции), видоизменяться, реагировать на вызовы. Несмотря на давление извне, российская экономика растет, там низкая инфляция (2-3%), а учетная ставка их Центробанка составляет 7,5% годовых, тогда как у нас – 17,5%», – поясняет эксперт.

Кущ уверен, что при таком раскладе санкции дадут эффект очень нескоро. При этом отменять их в нынешней ситуации, конечно, нельзя. «Если РФ просто так получит отмену санкций, это будет ее мотивировать для дальнейшей агрессии против Украины. Сложится порочная практика, когда аннексия наказывается всего лишь пятилетними санкциями. Санкции должны оставаться. Но их можно (и нужно) "менять" на деэскалацию конфликта. Условно говоря – на те экономически позитивные эффекты, которые будут возникать для нас», – отмечает он.

А вот условный «курс» этого «обмена» должен быть разработан в качестве четкой, системной, эффективной государственной стратегии по деэскалации ситуации и выводу страны из зоны военного конфликта низкой степени интенсивности. «И сделать это желательно в ближайший год, причем максимально деполитизировать процесс. Желание политиков зарабатывать "баллы" на теме Донбасса лишь отдаляет разрешение конфликта. Лучше молча, но – с реальными подвижками. Подчеркиваю – нужна комплексная государственная стратегия. И понимание того, что динамичный рост экономики начнется в Украине лишь после разрешения военного конфликта на востоке страны», – резюмировал Кущ.

Напомним, также Алексей Кущ отмечал, что финансовые вливания России в «Л-ДНР» постепенно сокращаются. Сейчас они составляют более 1 млрд долл. в год, но через 2-3 год их объем значительно уменьшится.

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