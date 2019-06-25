Дороже, чем в «ЛНР»: В «ДНР» сообщили стоимость поездки за российским паспортом . Новости

В «ДНР» для жителей стоимость автобусной поездки в Ростовскую область за получением российского паспорта составляет 550 руб. в обе стороны (225 грн по местному курсу валют). Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала.

Это на 100 руб. дороже, чем аналогичная поездка из «ЛНР».

За российскими паспортами нужно ехать в пункт выдачи, который находится в селе Покровское Ростовской области. Для этого в «республике» разработали специальный автобусный маршрут.

Как сообщалось ранее, для жителей «ЛНР» поездка в Новошахтинск Ростовской области за получением российского паспорта обходится в 450 руб. Дорога из Луганска в Новошахтинск занимает около 3 часов, получение паспортов 30-ю пассажирами – еще 2 два часа, и 3 часа на обратную дорогу.

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